Matteo Pifferi Redattore 18 giugno 2025 (modifica il 18 giugno 2025 | 19:16)

La Polizia ha notificato cinque Daspo a tifosi del Parma, per quanto successo prima e durante la partita col Torino al Tardini, l'8 marzo. Un destinatario dei provvedimenti è un 48enne che, fuori dallo stadio, venne bloccato e denunciato dalla Guardia di Finanza per aver rubato una sciarpa granata ad un gruppo di sostenitori avversari. Per lui, Daspo di un anno.

Altri due divieti per un anno sono indirizzati ad un 23enne e ad un 17enne che, insieme ad un 40enne (che ha avuto invece un Daspo per cinque anni), per il lancio di rotoli di carta, all'inizio del match: un tifoso venne colpito, riportando una ferita alla testa.

Il quinto Daspo, per un anno, è stato notificato ad un 45enne, identificato come autore di un lancio di un bicchiere di birra contro i giocatori del Torino, che esultavano per un gol.