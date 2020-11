Marchegiani: “Inter, col Parma ha avuto tre grossi problemi: ecco quali”

Direttamente dagli studi di Sky Sport, nel corso della trasmissione ‘Sky Calcio Club‘, Luca Marchegiani, ex portiere e ora opinionista e commentatore, ha parlato dell’Inter di Antonio Conte dopo il deludente pari col risultato di 2-2 a San Siro contro il Parma e due giorni dalla sfida di Champions League contro il Real Madrid:

“L’Inter ha avuto tre problemi grossi: l’assenza di un attaccante che ricevesse la palla – risentendo dell’assenza di Lukaku -, la difficoltà sugli esterni con corsie chiuse per Darmian e Hakimi, il possesso palla orizzontale con poca iniziativa dei difensori centrali che devono portarla quando ci sono squadre chiuse. L’ha fatto un po’ Kolarov, mentre De Vrij no perché non fa parte delle sue caratteristiche“.