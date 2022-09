Paro: “Potevamo fare almeno un gol, molto bravo Handanovic. Inter ha giocatori forti”

Al termine di Inter-Torino, il vice-allenatore degli ospiti Matteo Paro ha parlato così ai microfoni di DAZN della partita di San Siro: "Credo che la partita i ragazzi l’abbiano interpretata e giocata come l’avevamo preparata, abbiamo costruito occasioni importanti, più di una. Contro queste squadre se non fai gol uno rischi di prenderlo. Nel secondo tempo in un paio di situazioni non abbiamo gestito bene e siamo stati puniti. I ragazzi devono essere comunque contenti, l’Inter è una squadra molto motivata e con grandi giocatori. Credo che in questo scontro abbiamo creato situazioni in cui potevamo andare in vantaggio, almeno fare un gol. Handanovic è stato molto bravo, noi meno nelle conclusioni. Contro queste squadre appena cali 5% rischi di prendere gol, come è successo nel finale. Juric non l’ho ancora sentito.