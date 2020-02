C’è una parola che accompagnerà Sanchez a cominciare dal derby: a fine stagione l’Inter…

Sarà un derby doppiamente importante per Alexis Sanchez. L’attaccante nerazzurro, oltre ad avere l’arduo compito di non far rimpiangere Lautaro Martinez squalificato, infatti, si gioca molto in chiave futura. Il cileno è in prestito secco all’Inter dal Manchester United. I due club, come riporta Libero, hanno appuntamento al termine di questa stagione per discutere dell’eventuale riscatto della società nerazzurra. Che, però, si aspetta dal giocatore risposte importanti. A cominciare proprio dal derby. Ecco perché la parola che aleggia sulla vigilia di Sanchez è ‘riscatto’. In tutti i sensi:

“Così l’Inter ha dovuto chiedere gli straordinari a Lukaku e Lautaro, che non hanno affatto deluso (27 reti sulle 44 totali in A), ma hanno anche creato una dipendenza che Sanchez era chiamato a tamponare. Non si sono infortunati, ma è arrivata la doppia squalifica a Lautaro, e siccome Esposito ha deluso nella sfida con l’Udinese e Sanchez, quella partita, l’ha cambiata, toccherà al cileno dall’inizio. Il derby, per lui, è l’occasione del riscatto, letteralmente: si gioca il presente ma anche il futuro all’Inter, visto che a giugno è già in programma un appuntamento con lo United per la ricerca di un accordo per il riscatto“.

(Fonte: Libero)