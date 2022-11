Il Giornale – Inter, le parole di Marotta sorprendono: Inzaghi non rischia, ma…

L'Inter, dopo la deludente sconfitta contro la Juventus, è chiamata a reagire già a partire da questa sera, quando a San Siro ospiterà il Bologna dell'ex Thiago Motta. Il Giornale ha voluto tornare sulle parole pronunciate pochi giorni fa dall'amministratore delegato nerazzurro, Beppe Marotta: "Sorprende che un dirigente esperto come Beppe Marotta abbia messo un'altra volta Simone Inzaghi al centro del mirino, esponendolo alla già facile critica dei tifosi. Un po' come quando dopo la sconfitta contro la Roma, il tecnico nerazzurro ricevette i classici "10 giorni" di preavviso a mezzo stampa. Un mese (e una qualificazione agli ottavi di Champions) dopo, siamo di nuovo punto e a capo. Non che Inzaghi rischi la panchina prima del Mondiale, ma certo il Bologna stasera e più ancora l'Atalanta domenica diranno non solo del resto della stagione nerazzurra, ma più ancora del futuro dell'allenatore".