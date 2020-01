Eriksen, le parole di Mourinho non spaventano l’Inter. TS: “Marotta sa bene che…”

“Le parole di ieri di Josè Mourinho su Christian Eriksen non spaventano l’Inter”. Apre così l’articolo di Tuttosport in merito alle dichiarazioni pesanti di Mourinho. Lo Special One ha lasciato trapelare il suo disappunto per le ultime vicende pubbliche che hanno visto l’Inter in merito all’affare Eriksen. “Conte, così come il club, pubblicamente non si sono però esposti su Eriksen ma probabilmente Mourinho ha voluto anche sottolineare il fastidio per le immagini della cena di giovedì sera fra l’amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta e Martin Schoots, agente del danese. Strada dunque in salita? Che l’operazione non fosse semplice, all’Inter lo sapevano già, ma al tempo stesso Marotta sa bene come il Tottenham preferisca cedere adesso Eriksen piuttosto che perderlo a zero la prossima estate”, continua Tuttosport che poi riporta anche le cifre.

RIENTRA VECINO? – Il Tottenham chiede 20 milioni, l’Inter ha alzato l’offerta fino a 15 e potrebbe anche inserire nell’affare Vecino. “E’ questione di giorni ma in casa nerazzurra sono convinti di avere il giocatore in mano, forti di un accordo da sette milioni più bonus fino al 2024”, chiosa il quotidiano.