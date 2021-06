Inter, Skriniar sr.: “Fantastico se Milan vincesse la Champions. Nessun problema con Conte”

Intervistato da sportnet.sme.sk, Lubomir Skriniar, padre del difensore dell'Inter Milan, ha parlato dell'ultima stagione

SCUDETTO CON L'INTER - "Siamo incredibilmente orgogliosi di lui. Ho sempre creduto che sarebbe stato un buon giocatore di calcio. Ora avrà un ricordo per il resto della sua vita. E nulla potrà mai cancellarlo. Il trionfo in Serie A è tanto più prezioso perché l'Inter non vinceva lo Scudetto da undici anni. Quando ci ha chiamato dopo il titolo, ho pianto. È fantastico che uno slovacco abbia vinto uno dei campionati più prestigiosi. Marek Hamšík e il Napoli ci hanno provato per anni, ma lui non ci è riuscito. Anche Greško ci è andato vicino, ma purtroppo anche lui ha fallito.

CONTE - "E' stato scritto che Milan aveva problemi con l'allenatore, ma non è vero. C'era semplicemente molta concorrenza da parte di difensori di qualità. È così in questi club. Quando la difesa ha iniziato a girare bene, l'allenatore non ha avuto motivo di cambiare nulla, il che è comprensibile. Tuttavia, Milan è riuscito a riconquistarsi il posto grazie alla sua ambizione e il lavoro onesto in allenamento. Ha avuto una chance, non ha deluso ed è per questo che ha iniziato a giocare con costanza.