Parolo: “Barella? Gli mancavano i gol per essere un centrocampista totale”

Intervenuto negli studi di DAZN, Marco Parolo, ex calciatore, ha parlato così del momento molto positivo di Nicolò Barella: "L'anno scorso sbagliava tanto davanti alla porta, non aveva questa freddezza: sta trovando serenità, con la Samp fa un gol di leggerezza. Non avesse fatto gli altri due, questo non l'avrebbe segnato: è un gesto che fai quando sei in fiducia, quando ti viene tutto. A lui si diceva che gli mancavano i gol per essere un centrocampista totale, ora sta crescendo".