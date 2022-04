Parolo: “Brozovic perno Inter. Il problema di Inzaghi è la mancanza di alternative”

L'ex centrocampista della Lazio, ora opinionista Dazn, ha parlato al Corriere della Sera del centrocampo dell'Inter di Inzaghi

«Brozovic è il perno. Dà equilibrio nel gioco e nel recupero palla. Barella e Calhanoglu sono perfetti per lui. Il vero problema dell’Inter è che ha dimostrato di non avere alternative di qualità. Oltre quei tre non ci sono uomini capaci di tenere gli stessi livelli, può essere un problema per la volata».