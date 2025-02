Parolo: “Conte ha l’obbligo di vincere lo scudetto e vi spiego perché”

Nel corso dell'ultima puntata di su Step On Football, in onda su DAZN, Marco Parolo ha parlato della lotta scudetto

Nel corso dell'ultima puntata di su Step On Football, in onda su DAZN, Marco Parolo ha parlato della lotta scudetto. Per l'ex centrocampista il Napoli di Conte ha l'obbligo di vincere lo scudetto e spiega il motivo.

"Nel testa a testa, dico che a oggi Antonio Conte ha l'obbligo di vincere lo scudetto. Non mi tiro indietro, dentro questo calderone ci metto 1 150 milioni spesi, McTominay, Neres, la settimana tipo per lavorare. Io, per la stima che di Conte, perché so come lavora, per la qualità che ha, oggi lui ha l'obbligo di vincere".