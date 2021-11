Parolo: “Derby? Pioli ha detto una balla grossa dicendo che l’Inter…”

Le parole dell'ex calciatore: "Pioli e Inzaghi allenatori da derby? Simone è più da derby di Pioli, è più passionale"

Intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, Marco Parolo, ex calciatore, ha parlato così in vista del derby di stasera tra il Milan e l'Inter: "Chi ha detto più balle tra Pioli e Inzaghi in conferenza? Ne ha detta una grossa il tecnico rossonero dicendo che l'Inter sia la favorita per lo Scudetto. Ai nastri di partenza ok, ma ora il Milan ha più chance dei nerazzurri. Pioli e Inzaghi allenatori da derby? Simone è più da derby di Pioli, è più passionale. Pioli ha la capacità di essere più razionale in un derby e a volte può essere un vantaggio nella lettura della partita".