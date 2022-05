Parolo: “Inter obbligata a vincere. Calhanoglu? Inzaghi lo ha sempre voluto. Sapeva…”

Le dichiarazioni dell'ex giocatore a pochi minuti dal fischio d'inizio della gara contro l'Inter

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Empoli, Marco Parolo ha analizzato la gara ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni dell'ex giocatore: "L'Inter ha l'obbligo di vincere per mettere pressione. L'Empoli ha fatto una bella gara qua in Coppa Italia, è una squadra che ama giocare, Andreazzoli ha messo in campo tutti gli uomini di qualità. Calhanoglu? Inzaghi sa sfruttare i giocatori in questo modo. Lo ha sempre voluto e stimato negli anni precedenti, ha insistito tanto per averlo. Sapeva che poteva trasformarlo nel nuovo Luis Alberto. È un giocatore che ti fa la differenza anche nei calci piazzati, come batte lui battono in pochi e poi ha tanta quantità".