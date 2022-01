Parolo: “Inter, ieri impossibile il pareggio della Lazio. Da bordocampo si vedeva…”

Le parole dell'ex calciatore a proposito della prestazione dei nerazzurri contro la sua ex squadra

Marco Parolo, presente al Meazza per raccontare Inter-Lazio, ha parlato dei nerazzurri di Simone Inzaghi. Queste le sue considerazioni: "E' giusto che il mister sia andato via senza esultare dopo la partita. Voleva vincerla, l'ha vinta bene ed ha fatto un bel gesto nei confronti dei suoi ex tifosi. Negli ultimi 5 minuti si vedeva benissimo lo spirito di questa squadra: c'è un'energia totale che avvolge anche chi è in panchina. Sembrava impossibile che la Lazio potesse far gol, per quanto si percepiva a bordo campo. Ha volume, crea gioco e non è un caso che sia con i numeri all'altezza delle grandi d'Europa".