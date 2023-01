Parolo: “Inter, Inzaghi ha bisogno di più certezze. Si fida ciecamente di…”

Queste le sue considerazioni sul gruppo nerazzurro a pochi giorni dalla Supercoppa di Riyad con il Milan: "L'Inter arriva meglio alla Supercoppa, ma nei secondi tempi non ha quella forza di chiudere la partita. Inzaghi ha bisogno di avere più uomini e certezze. Di Acerbi si fida ciecamente, per questo l'ha preso. Per gli altri non è così. I cambi dell'Inter, con la rosa al completo, sono solo Mkhitaryan e Dzeko".