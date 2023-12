Parolo: “Se l’Inter esce agli ottavi non c’è alcuna possibilità che perda lo scudetto”

"Inzaghi non è cambiato, è rimasto se stesso nel percorso. Se penso alla prima Lazio, siamo partiti dal 4-3-3 passando poi al 3-5-2 in un Napoli-Lazio. Se analizziamo quella partita e il 3-5-2 di oggi di Inzaghi c'è un abisso, nel tempo la sua bravura è stata andare a rubare da Conte, Gasperini, i braccetti che prendono e vanno, Sarri il gioco a muro per liberare il play. C'è tanto lavoro, ogni anno ha sempre aggiunto qualcosa. E' cambiato anche nelle dichiarazioni: alla Lazio era quasi aziendalista, all'Inter è più Inzaghi che prova a comandare di più. E quest'anno sta usando più la rosa, ha quasi sacrificato il primo posto perché lui deve vincere lo scudetto. Se non dovesse farcela, a lui peserebbe. Vediamo a febbraio se avrà la stessa forza di fare rotazioni. Se esce agli ottavi, non c'è alcuna possibilità che l'Inter perda lo scudetto"