Parolo: “Inter dimostra programmazione. Mkhitaryan alza il livello. Dybala? Forse…”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Marco Parolo ha commentato il mercato dell'Inter e delle altre grandi della Serie A. "È un mercato che ha già dato soddisfazioni. Ai tifosi dell’Inter soprattutto, che sta dimostrando una forza di programmazione per rimettere nelle mani di Inzaghi una squadra che possa riprendersi ciò che le è stato tolto dal Milan. Prendendo Lukaku muovendosi con Mkhitaryan ed eventualmente per l’uscita di Skriniar, coprendosi con Bremer. Poi c’è Bellanova che è un giovane interessante".

«Forse. Potrebbe lasciare l’argentino un po’ in stand-by se si dovesse presentare un’offertona per Lautaro. Forse la Joya ha avuto qualche remora di passare all’Inter dalla Juve, così i dirigenti nerazzurri sono andati dritti su Lukaku».

«Sembra sia preparando colpi pirotecnici: Pogba, Di Maria... Per tornare prepotentemente a lottare per lo scudetto insieme all’Inter e al Milan. Che sta lavorando come ha fatto negli ultimi anni su profili mirati, giocatori funzionali al proprio gioco. E’ vero che il cambio societario ha forse rallentato alcune trattative. Mi aspetto colpi a sorpresa da parte dei rossoneri. Non penso che il club rimarrà senza dare a Pioli qualche giocatore già a inizio ritiro».