Parolo: “Inter? Non può sparire l’idea di gioco se mancano in 2: c’è gente forte”

Le parole dell'ex calciatore: "Era già decisiva con la Fiorentina, il pareggio ha rallentato il giudizio. Ora puoi lavorare"

Intervenuto negli studi di DAZN, Marco Parolo, ex calciatore, ha parlato così del momento poco brillante dell'Inter: "Era già decisiva con la Fiorentina, il pareggio ha rallentato il giudizio. Ora puoi lavorare, c'è da tirare fuori qualcosa in più. Non può sparire l'idea di gioco senza De Vrij e Brozovic, non hanno trovato la stessa intensità e lo stesso modo di giocare: ma i giocatori forti li hanno".