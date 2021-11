Parolo: “Scudetto? Pioli più pronto di Inzaghi: ecco perché. Il Napoli…”

Intervenuto a Radio Marte, l'ex centrocampista della Lazio Marco Parolo ha parlato così della lotta scudetto

"Il percorso di Milan e Napoli per ora è qualcosa di straordinario ma avranno anche momenti di difficoltà e poi le altre potrebbero tornare sotto. Man mano che arrivi vicino magari pensi che ora ti tocca vincere davvero. La piazza più abituata a vincere troverà vantaggi. Il Napoli parte con un bonus sulle altre, non è mai facile gestire la pressione anche se Spalletti lo sa fare. I giocatori dovranno fare uno step di maturità che lui ha chiesto dopo il Verona. Ha fatto capire che si gioca per qualcosa di importante, che bisogna tirare qualcosa in più. Ora cambia la visione del Napoli ma la squadra ha potenzialità per poter fare un bel filotto".