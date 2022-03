Parolo: “Inzaghi? Nel post Fiorentina ho visto una cattiveria diversa. Vuole…”

Le parole dell'ex calciatore che conosce bene il tecnico nerazzurro

Marco Parolo, ex calciatore, al microfoni di DAZN ha parlato del suo ex allenatore Simone Inzaghi al termine di Inter-Fiorentina. Questo il suo intervento: "Inzaghi? Nell'intervista post partita l'ho visto con una cattiveria diversa, più determinato e voglioso di ripartire per portare la squadra ai livelli di prima. Con la Fiorentina ci teneva a far bene perché dopo la sosta c'è la Juventus e quello ora sarà un punto fondamentale, quasi un'ultima chance".