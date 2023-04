Parolo: “Sconfitte non sono un caso, giocatori pensano a se stessi. Colpa anche della società”

"Sconfitta post Champions? A questo punto non è un caso, potevano esserci le sensazioni che l'Inter potesse cadere contro un Monza organizzato, perché non ha quella continuità necessaria e bisogna capire perché. I bonus per raggiungere il quarto posto sono finiti. Doppia Inter? Se la società non riesce a far capire ai giocatori l'importanza di certe partite, non è facile. La Champions si prepara da sola per l'adrenalina, in campionato non è così scontato. La società, viste tutte le situazioni in ballo dal punto di vista contrattuale, non ha fatto sì che si creasse senso di appartenenza. I giocatori si tutelano per la Champions, pensano a se stessi".