Parolo: “Scudetto? L’Inter ha l’inerzia dalla sua parte: settimana decisiva”

Le parole dell'ex calciatore: "In questo campionato nessuna squadra è riuscita mai a scappare. L'Inter ha l'inerzia dalla sua parte"

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Marco Parolo, ex centrocampista, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A: "In questo campionato nessuna squadra è riuscita mai a scappare. L'Inter ha l'inerzia dalla sua parte, però bisogna vedere cosa succederà in questa settimana. Il Milan deve vincere per dare pressione ai nerazzurri in vista del recupero. Il Napoli non deve mollare", le sue dichiarazioni.