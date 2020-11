News Inter – Torino, Bologna e Cagliari: il trittico dei nerazzurri su DAZN

Torna il campionato, torna la Serie A, torna l’Inter. I nerazzurri saranno protagonisti domani pomeriggio contro il Torino per l’ottava giornata di campionato. Il calcio d’inizio è fissato per le 15.00 allo stadio Meazza che – come previsto da ultimo DPCM sarà privo di spettatori.

I nerazzurri entrano in un mini-ciclo che potrebbe rivelare le ambizioni della squadra di Antonio Conte chiamata a riallinearsi in campionato e a dare la sterzata in Champions League già dalla prossima settimana contro il Real Madrid, sempre al Meazza.

Questa la divisione tra i broadcaster per le prossime gare di campionato dei nerazzurri

Domenica 22 novembre ore 15.00 Inter-Torino visibile su DAZN

Sabato 28 novembre ore 15.00 Sassuolo-Inter su Sky

Sabato 5 dicembre ore 20.45 Inter-Bologna su DAZN

Domenica 13 dicembre ore 12.30 Cagliari-Inter su DAZN

L’Inter quindi giocherà nel prossimo mese tre gare di campionato su 4 che potrete vedere su DAZN approfittando della sottoscrizione a soli 9,99 euro che vi darà la possibilità di seguire anche in campionato gli eurorivali del Real Madrid