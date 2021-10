FCIN1908 / GR Sports e Football Capital, partnership per il futuro di Oristanio

Le due agenzie di procura gestiranno in comune gli aspetti della carriera professionale del gioiellino classe 2002

Importante novità per quanto riguarda il presente e il futuro professionale di Gaetano Oristanio: la Football Capital, agenzia che deteneva la procura del talentuoso fantasista di scuola Inter (oggi in prestito agli olandesi del Volendam), ha sottoscritto un accordo di collaborazione con la GR Sports, la società che fa capo a Beppe Riso. Una partnership, come raccolto da Fcinter1908, che si occuperà di gestire la vita calcistica del gioiellino classe 2002, dagli aspetti tecnici a quelli legali.