Pasqual: “Non facile sostituire Hakimi. Sorpreso da Conte e Allegri”

L'ex terzino della Fiorentina ha parlato dei temi caldi di casa Inter, tra panchina e giocatori

Alessandro Cosattini

A TMW Radio, l’ex terzino Manuel Pasqual ha parlato dell’addio di Antonio Conte all’Inter e non solo. Questi i passaggi principali dell’intervista:

Quale giro di panchine l’ha sorpresa di più?

“La Juventus. Non credevo ad un cambio così veloce, una volta iniziato il percorso con Pirlo. Allo stesso tempo direi pure Conte con l’Inter… Se non è un record per il campionato italiano, tra l’altro, poco ci manca. Quasi tutti cambiano”.

Delle big solo Pioli e Gasperini.

“Sì. In tanti avevano bisogno di un cambio, alcune situazioni si sono concluse con gli allenatori sulla graticola. Di certo ha inciso il fattore Conte. Allegri e Spalletti erano fuori da un po’: quando si è liberato un posto, si son buttati. Di solito i valzer sono per gli attaccanti, stavolta è toccata agli allenatori”.

Inzaghi può far bene anche senza Hakimi?

“Quest’anno ha fatto la differenza, andrà capito come vanno a sostituirlo. Nell’uno-contro-uno e nella corsa lunga mette tutti in difficoltà. L’Inter ha scelto per un tecnico che prosegue sulla stessa base di Conte. Ho sentito che rinnoveranno alcuni giocatori che sono nella spina dorsale, certo, mancasse Hakimi non sarebbe semplice rimpiazzarlo”.

Gasperini sta pensando allo Scudetto?

“Penso che a Bergamo lo sperino in molti. Se però finisci staccato di qualche punto, è normale che si senta il gap. La fortuna dell’Inter è stata di uscire presto dalle coppe, permettendo a Conte di lavorare con una partita a settimana, cosa in cui è quasi infallibile. Vincere per l’Atalanta non è facilissimo, non comprano top player super affermati, comunque ultimamente hanno fatto grandissimi numeri”.