Pasqual: “Inter, serve un attaccante. La scelta di Inzaghi è dettata da…”

Le parole dell'ex terzino: "L'Inter senza Lukaku potrebbe fare fatica perché non ha più la stessa potenza fisica davanti"

Marco Astori

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Manuel Pasqual, ex terzino, ha parlato così della lotta scudetto per il prossimo anno in Serie A: "La Juventus ha fatto molta difficoltà a centrocampo, ma l'Inter senza Lukaku potrebbe fare fatica perché non ha più la stessa potenza fisica davanti. Allegri è già stato seduto sulla panchina dei bianconeri, Pirlo, senza nulla togliergli, alla prima esperienza rischiava di far fatica. Allegri ha vinto molto, ha tanta esperienza ed il gap si è un po' ridotto".

Per il 3-5-2 di Inzaghi quale potrebbe essere il progilo ideale per l'Inter?

"Sono obbligati a scendere sul mercato perché anno scorso in alcuni momenti del campionato potevano far fatica a livello numerico. Serve un attaccante di ruolo, ma c'è da capire se va a fare la spalla di Dzeko o se il bosniaco diventa la seconda scelta. Sono dinamiche difficili da comprendere e da gestire se non sono state messe in conto prima. Zapata può essere un buon attaccante così come Scamacca, ma c'è da capire se chi acquisti vuole fare la seconda scelta o meno".

Cosa starà pensando adesso Inzaghi?

"E' andato via tanto all'Inter. Immagino che quando Conte è arrivato alla rottura con la società ci fosse questa problematica di base. La scelta di Inzaghi sarà stata dettata da condizioni societarie che gli hanno garantito di reinvestire i soldi delle cessioni. Con altre prerogative sarebbe rimasto anche Conte perché c'erano le possibilità per aprire un ciclo. L'Inter non ha più lo stesso peso specifico dello scorso anno... Insigne è un buon calciatore, ma in questo modulo non saprei dove metterlo. Deve giocare largo a sinistra, ma non può fare tutta la fascia".