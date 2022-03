Pasquale: “Ecco le mie tappe all’Inter. Roberto Carlos idolo, Vieri e Zanetti…”

Intervistato da TMW, Giovanni Pasquale, ex laterale dell'Inter e oggi calciatore del Venaria, ha ricordato alcune tappe della sua carriera

Intervistato da Tuttomercatoweb.com, Giovanni Pasquale, ex laterale dell'Inter e oggi calciatore a 40 anni del Venaria, ha ricordato alcune tappe della sua carriera, anche in nerazzurro:

Sei l'esempio di come si possa realizzare il sogno da bambino: interista di fede, fai l'esordio in Serie A con i nerazzurri

"Avevo 15 anni quando sono andato all'Inter, sono salito in Primavera a giocare con i più grandi e ho fatto 3 anni. L'ultimo anno abbiamo vinto sia lo scudetto che il Viareggio. Alla fine della stagione mi aspettavo una chiamata di qualche società di Serie B per farmi le ossa in prestito, invece Hector Cuper portò me, Cordaz e Beati in ritiro. E da lì è partito tutto. Ho avuto la fortuna di giocare parecchio, soprattutto il primo anno".