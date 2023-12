Pasqualin: “Inter? Comincia ad avere un bottino ragguardevole, ha sua identità”

Le parole dell'avvocato: "L’Inter comincia ad avere un bottino ragguardevole. Si ripropone quindi per lo Scudetto"

Intervenuto ai microfoni di TMW, Claudio Pasqualin, avvocato, ha parlato così del momento dell'Inter di Simone Inzaghi: “L’Inter comincia ad avere un bottino ragguardevole. Si ripropone quindi per lo Scudetto, è veramente una squadra con una sua identità e degli schemi ormai assimilati. Mercato? Non penso che si opererà molto: da quanto mercato non mi aspetto rivoluzioni. La Juve potrebbe prendere un centrocampista. Ma niente giocatori che cambiano la squadra. Saranno più rinforzi numerici”.