Intervenuto ai microfoni del Messaggero Veneto, Claudio Pasqualin, agente, ha parlato così della corsa scudetto: "Credo che assisteremo a una bella lotta tra le due milanesi. La Juventus mi ha sorpreso in positivo, sta andando meglio di quanto mi aspettassi, il Napoli non credo riuscirà a ripetere la stagione di un anno fa. La Fiorentina è la sorpresa, può lottare per le coppe, non per il titolo".