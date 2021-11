Pasqualin: “Juve-Vlahovic? Voci campate per aria. Insigne? La Federazione ha creato…”

A TMW Radio, il noto agente Claudio Pasqualin ha commentato alcune voci di mercato che rappresentano temi caldissimi

"E' una vicenda che si è complicata quella con i parametri zero. E' una sorta di finzione giuridica, perché in realtà autorizzati dai regolamenti sono gli intermediari che determinano il prezzo, maggiore rispetto al passato. Mentre il procuratore di una volta doveva essere pagato solo dal calciatore, oggi le commissioni sono all'ordine del giorno. La Federazione ha creato il mostro e ora se ne lamenta".

"Di solito si muovono le squadre non soddisfatte. Io credo che la Juventus, più di altre, avrebbe bisogno di ritocchi. Ma trovare giocatori da Juve ora è difficile. Si pensa a Vlahovic ma sono discorsi ancora campati in aria. Ma la Juve avrà difficoltà anche in uscita, vedi la situazione Ramsey".