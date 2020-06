EDICOLA CDS – Il campo vince: passa la linea Gravina. Tensione FIGC-presidenti Serie A

“Il campo vince”. E’ questo il titolo della prima pagina del Corriere dello Sport in edicola martedì 9 giugno 2020 in merito al Consiglio Federale che ha bocciato le idee della Serie A. “Playoff e algoritmo in caso di stop: passa la linea Gravina. Consiglio Federale, isolata la Lega: 18 a 3 il voto finale. Tensione Figc-presidenti. Chi bara sui casi di contagio rischia l’esclusione dai tornei. Mercato, via l’1 settembre”, si legge sul quotidiano romano. “Ora pensino a giocare”, invece il titolo dell’editoriale del direttore Ivan Zazzaroni.