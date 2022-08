CdS – Inter, primo passo falso per Asllani: non male in regia, ma pecca in…

Dopo aver stupito tutti in questo pre campionato, Kristjan Asllani è incappato nella prima serata no con la maglia dell'Inter: il centrocampista albanese ha faticato contro il Villarreal, nel primo esame "vero" da vice Brozovic. Rimandato, per il Corriere dello Sport: "Dopo i tanti elogi delle passate amichevoli come vice Brozovic, Asllani ha "bucato" il test contro gli spagnoli giocato davanti alla difesa perché il croato era infortunato: non male in regia, ma l'albanese ha perso due palloni banali, uno dei quali è costato il 2-1. Un passo falso "normale" per un 2002 alla prima esperienza in una grande".