Durante il podcast Elastici, il giornalista Giuseppe Pastore ha analizzato il momento dell'Inter in vista della sfida di domenica col Napoli:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Pastore: “Inter ha equilibri collaudati ma fragili. E il Napoli sa dove andare a stuzzicarla”
ultimora
Pastore: “Inter ha equilibri collaudati ma fragili. E il Napoli sa dove andare a stuzzicarla”
Durante il podcast Elastici, il giornalista Giuseppe Pastore ha analizzato il momento dell'Inter in vista della sfida di domenica col Napoli
"L'Inter ha degli equilibri molto collaudati ma anche fragili e lo ha dimostrato. E il Napoli lo sa. Il principale pericolo è che il suo avversario, che la sa lunga, sappia dove andare a stuzzicarla. È l'ostacolo che le è sempre stato fatale. L'Inter ha i codici per andare oltre il Napoli, ma Conte sa che i codici si aggiornano continuamente e qualcosa si inventerà".
© RIPRODUZIONE RISERVATA