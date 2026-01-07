FC Inter 1908
Pastore: “Inter ha equilibri collaudati ma fragili. E il Napoli sa dove andare a stuzzicarla”

Durante il podcast Elastici, il giornalista Giuseppe Pastore ha analizzato il momento dell'Inter in vista della sfida di domenica col Napoli
Andrea Della Sala 

Durante il podcast Elastici, il giornalista Giuseppe Pastore ha analizzato il momento dell'Inter in vista della sfida di domenica col Napoli:

"L'Inter ha degli equilibri molto collaudati ma anche fragili e lo ha dimostrato. E il Napoli lo sa. Il principale pericolo è che il suo avversario, che la sa lunga, sappia dove andare a stuzzicarla. È l'ostacolo che le è sempre stato fatale. L'Inter ha i codici per andare oltre il Napoli, ma Conte sa che i codici si aggiornano continuamente e qualcosa si inventerà".

