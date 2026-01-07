"L'Inter ha degli equilibri molto collaudati ma anche fragili e lo ha dimostrato. E il Napoli lo sa. Il principale pericolo è che il suo avversario, che la sa lunga, sappia dove andare a stuzzicarla. È l'ostacolo che le è sempre stato fatale. L'Inter ha i codici per andare oltre il Napoli, ma Conte sa che i codici si aggiornano continuamente e qualcosa si inventerà".