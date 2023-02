Pato: “Berlusconi? Il suo Monza arriverà a sfidare Inter e Milan. Magari con me”

Nel corso dell'intervista concessa oggi alla Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante del Milan Alexandre Pato ha ricordato le emozioni dei derby con l'Inter: «Pelle d’oca. Pensi tutta la settimana a quello, prima della partita a me formicolava la pancia e quando segni l’unica cosa che ti viene in mente è: ‘Mamma mia, quanto è bello…’. Ti senti come se avessi dieci chili di meno».

L'infortunio al ginocchio negli ultimi mesi lo ha costretto a dire addio all'Orlando City. Ci sarà di nuovo l'Italia nel suo futuro? Intanto un messaggio va a Silvio Berlusconi: «Sono contentissimo per il suo Monza. Berlusconi e Galliani sono sempre nel mio cuore. Sono sicuro che in pochi anni il Monza arriverà a sfidare Milan e Inter. Avevo già parlato con Berlusconi e Galliani prima della promozione, ma in B non sono permessi gli extracomunitari. Vedremo adesso, magari ora che sono in A mi arriverà un loro messaggio…».