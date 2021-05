Patric saluta Inzaghi: “Non ci dormivi la notte. Si alza l’asticella”. Like di de Vrij

Il giocatore saluta l'allenatore che sta per passare all'Inter dopo tanti anni in biancoceleste

"Le asticelle si alzano, la gente sempre si aspetta di più da te, come è giusto che sia, però il lavoro che tu hai fatto per questa maglia è veramente qualcosa di straordinario", le sue parole.

"Dicevi - aggiunge - di non dormire la notte per portare la Lazio il più in alto possibile e questo è servito a vincere 3 trofei, a fare record di vittorie e raggiungere il traguardo di approdare agli ottavi di Champions League dopo 20 anni. Mi piacciono le persone prima che gli allenatori e i giocatori e le persone fanno le analisi in una maniera obiettiva e questa è la mia. Meriti di uscire di scena tra gli applausi perché sei un laziale vero e perché hai dimostrato giorno e notte di voler bene alla Lazio! In bocca lupo mister grazie per tutto".