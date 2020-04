Paulo Sergio: “Inter? Mi aspettavo di più in stagione. Ecco qual è stato il problema”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l’ex Roma Paulo Sergio ha parlato di quanto accaduto in Serie A fino all’interruzione: “Negli ultimi anni la serie A è in crescita. Ci sono stati periodi in cui le disponibilità economiche scarseggiavano e i big non venivano più in Italia. Adesso c’è stato un cambio e con l’arrivo di CR7 ci sono più calciatori importanti nel vostro campionato. Negli ultimi due anni ho visto un bel calcio”.

E c’è anche equilibrio in testa alla classifica…

“Sì, il Napoli non è andato bene ma c’è stata una Lazio che ha viaggiato veramente forte, gioca bene e affrontarla è sempre un problema per gli avversari. Mi aspettavo di più dall’Inter: ha speso tanto nell’estate scorsa e credevo che potesse vincere più partite con le piccole. Il problema molto probabilmente è stato questo per i nerazzurri”.

Insomma tutti devono ammettere che questa Lazio si fa apprezzare…

“Come tifoso sono sempre romanista, ho il cuore giallorosso ma da commentatore obiettivo devo riconoscere la forza di questa Lazio. La Roma ha fatto fatica perchè ha cambiato tanto, ci sono parecchi giovani e poi Fonseca ha avuto problemi a giocare con la stessa squadra per due partite di fila”.