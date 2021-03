Padovan: “Inter felice per il più 10 dalla Juve. Ma la pausa potrebbe infastidirla”

Il giornalista ha spiegato che le Nazionali hanno fermato il galoppo dei nerazzurri che venivano da otto vittorie consecutive

L'ATS ha dato l'okei anche ai Nazionali italiani: con il tampone negativo potranno raggiungere Mancini. Di quanto accaduto in questi giorni con l'Inter e le polemiche sulle varie convocazioni ha parlato Giancarlo Padovan che ha sottolineato: «Sono state fatte tante polemiche ma alla fine si è seguita una scelta logica, si è verificata prima la condizione necessaria per farli partire, che fossero cioè negativi», ha detto.

«Credo che l'Inter temesse ancora un po' la Juventus che non si è avvicinata e credo che sia uscita palesemente dei giochi per lo scudetto. Psicologicamente credo che l'Inter sia contenta, dopo di che certo, il Milan l'ha avvicinata ma ha una gara in più. Col Sassuolo però non sarà facile. L'Inter potrebbe essere infastidita dalla pausa che in qualche modo ha interrotto questo galoppo e numero considerevole di vittorie che poteva consolidarsi», ha aggiunto il giornalista.