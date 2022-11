GdS – Inter, ecco perché la pausa per Inzaghi sarà piena di riflessioni

L'Inter ha chiuso il 2022 con due vittorie in rimonta contro Bologna e Atalanta. Ma per Inzaghi saranno 50 giorni di riflessioni

L'Inter ha chiuso la prima tranche di campionato con due vittorie in rimonta contro Bologna e Atalanta. I nerazzurri, però, devono risolvere il problema difesa: "Lo scorso anno, dopo 15 giornate, era la migliore con 15 gol subiti, oggi la 12a con 22, 15 più della Juve, 5 più del Lecce. Il 4 gennaio l’Inter attaccherà un Napoli che ha subito 10 gol in meno (12) e ne ha segnati 3 in più (37). La ricerca di una nuova permeabilità potrebbe passare sempre più da Acerbi e sempre meno da De Vrij", sottolinea La Gazzetta dello Sport che aggiunge un dettaglio su Inzaghi: