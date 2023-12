Inter, riecco Pavard. Benji l’interista è pronto, ma all’Olimpico sarà solo in panchina

L'Inter inizia a vedere la luce in fondo al tunnel. L'emergenza delle ultime settimane sta per finire, Pavard è pronto al rientro. Il francese si è allenato con la squadra e sarà tra i convocati della sfida di domani sera contro la Lazio.

"Serviva l'ultima conferma ed è arrivata nell'allenamento di ieri: Benji l'interista è tornato, abile e arruolato. Pavard ha lavorato in gruppo al 100% e oggi partirà per Roma. Per vederlo in campo dall'inizio, però, servirà tempo ancora: domani contro la Lazio solo panchina, servono altre sedute dopo l'infortunio al ginocchio subito a Bergamo. Ma la sola presenza del francese aiuta a gestire l'emergenza sulla destra, aperta dall'infortunio di Dumfries e completata dalla prossima operazione di Cuadrado", scrive La Gazzetta dello Sport.