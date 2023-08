Il difensore del Bayern è il primo obiettivo per sistemare la difesa di Inzaghi, nel mirino anche l'olandese del Torino

Dopo aver sistemato l'attacco, l'Inter ora deve concentrarsi sulla difesa. Pavard è il primo obiettivo per i nerazzurri, ma il tecnico del Bayern Tuchel non sembra così convinto di lasciarlo partire, vuole prima un rinforzo per la difesa.