Pavard, se non si sblocca l’Inter va sulle alternative. E il francese arriverà a parametro zero

L'Inter aspetterà fino a oggi per il difensore francese del Bayern poi virerà su altre opzioni per completare la difesa di Inzaghi

L'Inter aspetterà fino a oggi per il difensore francese del Bayern poi virerà su altre opzioni per completare la difesa di Inzaghi. Pavard è il primo obiettivo, ma il club nerazzurro ha fissato la deadline per l'operazione. Il giocatore spinge per venire a Milano, ma Tuchel vuole il sostituto.