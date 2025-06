Ora che l'addio di Simone Inzaghi è stato ufficializzato, resta da capire chi sarà il nuovo allenatore dell'Inter, chiamato subito a preparare il Mondiale per Club in America.

Tra i nomi, il favorito resta Fabregas con De Zerbi come alternativa ma entrambi gli allenatori sono sotto contratto e, per questo, non è facile né scontato che si liberino.

Andrea Paventi, giornalista di Sky Sport, ha parlato così svelando anche un'indicazione di Marotta lontano dai microfoni: "Non mi aspetto un colpo a sorpresa anche perché Marotta, off the records, ha fatto trapelare che il nuovo tecnico andava trovato in 48 ore, molto velocemente. Saremo dentro quel perimetro lì, può essere una scelta che ravvivi il popolo nerazzurro, la delusione di Monaco è stata fortissima, una scelta di un certo tipo potrebbe dare fervore alla piazza ma non c'è tanto tempo"