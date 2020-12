Repubblica – Inter, occhio all’ipotesi Pavoletti: scambio di prestiti con Nainggolan?

In casa Inter tiene banco l’imminente mercato di gennaio: Antonio Conte e la dirigenza nerazzurra si ritroveranno dopo la gara con il Verona per fare il punto della siuazione e valutare eventuali nuovi innesti. Per quanto riguarda l’attacco Repubblica rilancia un’ipotesi circolata negli ultimi giorni: “Sul tavolo ci saranno le cessioni, Eriksen in testa, da cui si spera di ricavare i soldi per qualche rinforzo: un esterno sinistro, un centrocampista (piace De Paul) e una punta. Occhio a Pavoletti del Cagliari, in uno scambio di prestiti con Nainggolan“.