Pazienza: “Spalletti? Mai riconosciuto il lavoro che ha fatto. Con Roma e Inter…”

Le parole dell'ex calciatore a proposito dell'allenatore arrivato a Napoli dopo l'esperienza all'Inter

Daniele Vitiello

Michele Pazienza, ex calciatore, ha parlato dell'arrivo di Luciano Spalletti al Napoli ai microfoni di TMW. Queste le sue considerazioni: "Mai come quest'anno c'è stato il valzer delle panchine, molto interessante. Mi stuzzica molto il Napoli di Spalletti: lo conosco e potrebbe fare davvero molto bene in quella piazza".

Ritiene sia sottovalutato?

"Mia madre mi ha sempre detto che non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire, e mi ricollego a Spalletti. Non credo gli sia stato del tutto riconosciuto il lavoro fatto a Roma e poi all'Inter prima di Conte. Col materiale che aveva a disposizione, ha fatto sempre il massimo".

Pensa davvero che battibecchi con De Laurentiis siano inevitabili?

"Mai ci sarà un allenatore che non entrerà in discussione col presidente, ha un carattere particolare. Ma forse è anche la sua forza, i risultati per ora gli danno ragione".

La rosa è da Scudetto?

"Assolutamente sì, qualche innesto sulla corsia sinistra andrà fatto ma le basi per costruire ci sono".