CdS – È ancora Pazza Inter: ennesima rimonta subita, per Conte c’è ancora molto da fare

Ennesima occasione sprecata per l’Inter di Antonio Conte, che viene bloccata sul 3-3 dal Sassuolo e scivola a 8 punti dalla Juventus capolista. Per il Corriere dello Sport sono emersi ancora una volta i limiti dei nerazzurri, ancora lontani dal poter lottare per vincere:

“La pazza Inter che Conte voleva cancellare è ancora lì e ogni tanto salta fuori. Era successo prima dello stop per Covid per esempio a Dortmund, dove i nerazzurri si erano fatti sorpassare dopo essere stati avanti 2-0, oppure a Firenze, dove avevano incassato il pari nel recupero. Ed è accaduto di nuovo ieri, contro una formazione meno forte rispetto ai tedeschi ma ugualmente organizzata, ovvero il Sassuolo“.

OCCASIONE PERSA – “Handanovic e compagni avevano bisogno di una vittoria per non far scappare la Juventus corsara a Bologna: il mezzo passo falso di ieri li ha riportati a -8 dalla vetta e soprattutto ha fatto passare in secondo piano il calendario favorevole delle prossime giornate. L’ad Marotta e gli altri dirigenti hanno lasciato San Siro sconsolati e consapevoli che per lottare per lo scudetto c’è ancora molto da fare (sul mercato) e che troppi giocatori a certi livelli faticano“.