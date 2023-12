Pazzini: “Inter sarà protagonista del 2024. Tanti nel pieno della maturità”

L'opinione dell'ex attaccante nerazzurro sul rendimento della squadra di Inzaghi e le attese per il futuro

L'ex attaccante dell'Inter, Pazzini, ha parlato del momento dell'Inter e ha detto la sua sul percorso dei nerazzurri tra il 2023 che sta per finire e il 2024 che sta per arrivare. Otto è il voto che l'ex giocatore ha dato alla squadra di Inzaghi. «Perché ritengo che sarà protagonista nel 2024, sia nella prima parte dell'anno che nella seconda. Perché è una rosa forte, con calciatori che - tranne in pochi casi - sono tutti nel pieno della maturità».