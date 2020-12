Pazzini: “Lukaku? Quando è in difficoltà, lo è anche l’Inter. È forte, ma esprime le sue qualità…”

Ospite negli studi di Sky Sport, l’ex attaccante dell’Inter Giampaolo Pazzini ha parlato dei nerazzurri di Antonio Conte e del successo in rimonta per 3-1 alla Sardegna Arena contro il Cagliari nel corso della trasmissione Sky Calcio Club: “Tensioni con l’Inter? Più da parte del club che da parte mia. Quando non mi sono più sentito ben voluto in una società me ne sono andato”.

Pazzini ha parlato anche di Lukaku: “Ci sono partite e partite. E ci sono fuoriclasse, campioni e poi si va giù. Penso che lui sia un calciatore forte e riesce ad esprimere tutte le sue qualità quando viene servito a dovere. Non si può pretendere da lui che venga dietro a prendere la palla o un’azione di manovra: va servito bene e negli ultimi 30 metri. Quando l’Inter riesce a farlo, riesce a far giocare bene tutti gli altri, mentre quando trova difese chiuse, che coprono le linee di passaggio, iniziano le difficoltà di Lukaku e di conseguenza per l’Inter”.