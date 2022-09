Pazzini: “Inter, vincere oggi darebbe segnale. Inzaghi sta cercando di…”

E' la solita Inter, può fare bene perché parte da un ottimo centrocampo. Perisic l'anno scorso ha fatto un campionato incredibile, la sua perdita è stata un brutto colpo per l'Inter: Darmian è un giocatore duttile, Inzaghi si fida molto. Dumfries-Udogie? Ci sarà da divertirsi, si non pensavo che Destiny potesse avere questo impatto, sta facendo benissimo. L'Udinese ti lascia giocare ma non devi lasciarle spazio, in ripartenza può farti male".