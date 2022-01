Pazzini: “Inter, con 3 punti ulteriore pressione al Milan. Problemi del campo…”

Così Giampaolo Pazzini, ex attaccante dell’Inter, a DAZN ha parlato prima del match tra i nerazzurri e il Venezia

Così Giampaolo Pazzini, ex attaccante dell’Inter, a DAZN ha parlato prima del match tra i nerazzurri e il Venezia: “Per l’Inter sarebbe molto importante vincere, anche per lasciarsi alle spalle il pari di Bergamo. Con una vittoria, i nerazzurri metterebbero ulteriore pressione al Milan che è reduce dalla sconfitta con lo Spezia e sfiderà la Juve domani. L’Inter per me sta bene, ha dimostrato una grandissima condizione fisica nonostante i 120 minuti in Supercoppa e Coppa Italia. Problemi del campo per i tanti impegni ravvicinati? Il fondo è molto duro, normale ci siano. Gestione diffidati? Tutte le partite valgono 3 punti. Attaccanti? L'Inter ha mandato in gol 16 giocatori e Inzaghi ha il miglior attacco, i digiuni di Lautaro e Dzeko non preoccupano”.