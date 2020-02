Pazzini segna contro la Juve: gli interisti assaltano l’ultimo post su Instagram

Un attimo ed è stato subito 2010. Era stato Pazzini che con due gol alla Roma aveva in pratica permesso all’Inter di Mourinho di vincere lo scudetto del Triplete. E ieri sera, quando ha segnato su rigore contro la Juve, con la maglia del Verona, sui social gli accostamenti si sprecavano. Zero scaramanzia, solo voglia di credere nei corsi e ricorsi storici. Al momento lo scudetto è una questione lontana, ma i tifosi nerazzurri non si sono fatti pregare: quando il bomber del Verona ha pubblicato un post su Instagram sulla vittoria dei gialloblù è stata un’invasione di cuori nerazzurri e di ringraziamenti. “Ti amiamo”, “Grande pazzo, non ti abbiamo mai scordato”; “Grande Pazzo, abbiamo viste queste scene ai tempi di Roma-Samp”; “E va bene così, senza parole…”.