Pazzini: “Lazio seconda, neanche Sarri se lo aspettava. Ma è lì con merito”

In studio a DAZN prima di Lazio-Torino, l’ex attaccante dell’Inter Giampaolo Pazzini ha parlato della squadra di Maurizio Sarri. Grandi elogi per la Lazio, attualmente seconda in campionato a quota 61, esattamente a +10 sull’Inter di Simone Inzaghi prima della 31ª di Serie A.